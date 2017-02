ADO Den Haag maakt korte metten met relschoppers: tien stadionverboden

Politie op de been tijdens ADO Den Haag - Feyenoord (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft korte metten gemaakt met een aantal fans dat zich afgelopen zondag tijdens het duel tegen Feyenoord heeft misdragen. De club heeft in totaal tien supporters een stadionverbod opgelegd. Dat heeft een woordvoerder van ADO tegenover Omroep West bevestigd.

Zondag ging het tot twee keer aan toe mis en moest de Mobiele Eenheid er aan te pas komen om de boel te sussen. Beide keren omdat agenten werden belaagd en bekogeld door losgeslagen supporters.Uiteindelijk werden er in en rond het stadion meerdere aanhoudingen verricht door de politie. Maandag zaten een 19-jarige Hagenaar en een 36-jarige man uit Monster nog vast vanwege de ongeregeldheden.Op dit moment is het onderzoek naar de incidenten nog in volle gang. Er wordt niet uitgesloten dat er nog meer stadionverboden volgen.