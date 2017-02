Morgen minder treinen vanwege de storm

DEN HAAG - Vanwege de verwachte storm rijden er morgen (donderdag) in het hele land minder treinen, ook als de weersomstandigheden mee blijken te vallen. Dat heeft de NS woensdagmiddag bekendgemaakt. Ook bij ons in de buurt wordt het aantal treinen flink verminderd. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier.





Tussen Den Haag Centraal en Dordrecht, Den Haag Centraal en Gouda Goverwelle en Den Haag Centraal en Leiden worden bijvoorbeeld minder sprinters ingezet.



Minder spitstreinen



Ook zullen tussen Alphen aan den Rijn en Leiden in de spits minder treinen rijden, net als tussen Gouda en Goverwelle en Rotterdam.



Volgens de NS kunnen er bij windsnelheden als die van morgen bomen op het spoor vallen of kunnen bovenleidingen beschadigd raken. ProRail houdt extra storingsploegen achter de hand, bijvoorbeeld om gestrande treinen weg te slepen.



Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Spoorwegen.



