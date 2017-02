Haagse kritiek op Metropoolregio zwelt aan: 'Ik kan dit niet meer verkopen'

REGIO - Geen democratische controle, ambtenaren die plannen maken zonder dat de politiek er nog invloed op kan uitoefenen, op financieel drijfzand gebouwd, een organisatiestructuur die niet te begrijpen is. In de Haagse gemeenteraad zwelt de kritiek op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan.

De politiek wil daarom dat er grondig naar het samenwerkingsverband van 23 gemeenten wordt gekeken. Daarbij moet ook de mogelijkheid om de structuur drastisch aan te passen tot de mogelijkheden horen. Maar er gaan ook stemmen op om helemaal te stoppen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).Het samenwerkingsverband bestaat nu twee jaar . Daarom is het tijd voor een evaluatie. Maar, vindt de Haagse raad: die opzet daarvoor is zeer teleurstellend. 'Het komt erop neer dat we mogen zeggen of we de koffie lekker vonden of niet', aldus raadslid Michel Rogier van het CDA. 'Dit terwijl wij zeer kritisch zijn en de regeling goed tegen het licht willen houden. Die mogelijkheid is er nu niet.'De Metropoolregio is een samenwerkingsverband tussen gemeenten. Het oude stadsgewest Haaglanden en de regio Rotterdam zijn erin opgegaan. De regio krijgt veel geld van de landelijke overheid voor mobiliteit en gaat over openbaar vervoer . Ook is de MRDH verantwoordelijk voor het ‘economisch vestigingsklimaat’ Wat de Haagse raad steekt, is dat het eigenlijk niet uit te leggen is hoe het orgaan werkt en hoe de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers het kunnen controleren. 'Het is een losgeslagen groep ambtenaren. En als die een stuk uitpoepen, is het niet meer te veranderen,' stelt raadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij.Rogier en Oudshoorn zitten namens de Haagse raad in commissies van de Metropoolregio. De CDA'er praat mee over mobiliteit, Oudshoorn gaat als plaatsvervangend lid over de economie. Maar omdat de vaste leden er lang niet altijd zijn, is hij bij iedere vergadering. Zijn conclusie na twee jaar is somber: 'Met alle adviezen van Den Haag is in de Metropoolregio niets gedaan.' Rogier: 'Onze zienswijzen worden dan ook steeds kritischer en venijniger . Ik kan het op straat niet meer verkopen dat wij aan de zijlijn staan.'Ook de ontwikkelingen voor de toekomst stellen de Haagse raadsleden niet gerust. 'De metropoolregio is voortdurend bezig zichzelf belangrijker aan het maken.' Zo wil de regio het hoofdkantoor van Den Haag naar Rotterdam verhuizen. Nu wordt nog een pand gehuurd in de Grote Marktstraat. Straks komt er zelfs nieuwbouw. Bovendien worden de banden met Dordrecht en Leiden versterkt. 'Dan houdt de provincie alleen nog Gouda over', zegt Oudshoorn. 'Terwijl dat wel een democratisch orgaan is.'Een commissie van de Haagse gemeenteraad sprak vandaag over de evaluatie van de Metropoolregio. Daarbij is wel besloten om het college van burgemeester en wethouders van Den Haag formeel op te dragen zich hard te maken voor een ruimere opzet van het onderzoek. Met als doel het ‘democratisch gehalte’ te vergroten.Den Haag is niet de enige gemeente waar onrust begint te ontstaan. Ook in sommige kleinere gemeenten is dat het geval. In Rotterdam valt dat vooralsnog mee, zegt het Rotterdamse raadslid Mark de Boer (ChristenUnie/SGP) en tevens lid van de vervoerscommissie. 'Wij zijn zelf de metropool. Die moeten we dan ook zelf vorm geven.' Volgens hem is de nieuwe bestuursvorm ook nog een beetje een kwestie van wennen.Toch is ook Rotterdam - net als Den Haag - voorstander van een grote, brede evaluatie waarbij alles op tafel mag komen. 'Natuurlijk: alles functioneert nog niet optimaal. Maar ik vind het nog te vroeg om de samenwerking weg te gooien.'