Parasnowboarder Renske van Beek wint Haagse Sportprijs voor Gehandicapten

DEN HAAG - Parasnowboarder Renske van Beek is de winnaar van de Haagse Sportprijs voor Gehandicapten. De zogenoemde Wouter Duinisveld Award werd woensdagmiddag uitgereikt door wethouder Rabin Baldewsingh.

'Dit is supergeweldig', zegt Van Beek tegen Omroep West. 'Dit is mijn eerste award en ben helemaal vereerd!' Van Beek kreeg op haar tiende een herseninfarct waardoor haar linkerzijde verlamd raakte. Op haar vijftiende werd ze aangereden door een vrachtwagen, waardoor haar been ook ernstig beschadigde.De snowboarder behaalde afgelopen jaar vijf overwinningen in de World Cup, twee in de Europacup en schreef twee wereldtitels op haar naam.Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. Vorig jaar ontving triatleet Wouter Duinisveld de eerste onderscheiding voor beste Haagse sporter met een handicap. Sindsdien wordt de prijs naar deze sporter met een donorhart vernoemd.De prijs is een initiatief van sportfotograaf Hans Willink. Hij kon niet uitstaan dat er nog geen categorie voor gehandicapte sporters was bij de Haagse sportprijs en nam het heft in eigen handen.