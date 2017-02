COLUMN: Slachtoffers in het strafrecht

DEN HAAG - Aandacht voor slachtoffers zit van oudsher niet zo ingebakken in het strafrecht. Eeuwenlang zijn politie en Openbaar Ministerie vooral gefocust geweest op boeven vangen, dat geef ik eerlijk toe. Gelukkig gaat dat tegenwoordig beter.

Dat is ook nodig. Want al dalen de criminaliteitscijfers, nog altijd wordt één op de vijf Nederlanders boven de 15 slachtoffer van criminaliteit. Dat varieert van fietsendiefstal, Marktplaats-oplichting tot zwaardere misdrijven.Slachtoffers uit die laatste categorie hebben vaak behoefte aan begeleiding en ondersteuning. De afgelopen decennia krijgt de zorg voor slachtoffers van misdrijven steeds meer aandacht. Slachtofferhulp Nederland vervult daarbij een onmisbare rol. Ook de formele positie van het slachtoffer in het strafrecht is afgelopen jaren verbeterd. Zo hebben zij in ernstige delicten spreekrecht gekregen.Langzaam maar zeker zie je dat aandacht slachtoffers ook meer in de genen van OM'ers gaat zitten. Ik hoorde laatst van een woningoverval waarbij een ouder echtpaar door vier minderjarigen waren belaagd. Ze werden met vloeistof bespoten, hun monden getapet en met tiewraps vastgebonden. Een heftige zaak.De verdachten waren aangehouden en zouden voor de rechter verschijnen, maar we konden geen contact krijgen met het echtpaar. En dat is wel belangrijk in zo'n zaak. Voor de verwerking, maar ook om de geleden schade via het strafproces te kunnen claimen.Het echtpaar bleek in het buitenland te zitten. Met behulp van een tolk kon de officier telefonisch een slachtoffergesprek met hen voeren. Uiteindelijk waren ze nog op tijd terug in Nederland. Om met succes hun schade tijdens de strafzaak te kunnen claimen.Het is een mooi voorbeeld van hoe het hoort te gaan. Maar dat er ruimte blijft voor verbetering, is ook duidelijk.Deze vrijdag is het de Europese Dag voor het Slachtoffer. Ook een beetje een dag voor politie en justitie. Opdat we de slachtoffers blijvend op het netvlies houden.Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen.