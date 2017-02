Drukke avondspits door regen en ongelukken

File op de A4 (Foto: ANP)

DEN HAAG - Regen en ongelukken zorgden woensdag voor een drukke avondspits. Op de A4 stond het in de richting van Den Haag, tussen Roelofarendsveen en het Prins Clausplein stil over 23 kilometer. Automobilisten waren daar ongeveer veertig minuten langer onderweg.

Op de A12 stond zeven kilometer file van Den Haag tot Nootdorp. De vertraging liep daar op tot een kwartier. Ook in de richting van Den Haag stonden meerdere files op de A12 door een ongeluk.



Automobilisten op de A13 in de richting van Rotterdam stonden vanaf het Prins Clausplein tot de aansluiting met de A20 in de file. In totaal liep de vertraging daar rond 18.00 uur op tot meer dan een half uur.





