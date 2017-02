Drukke avondspits door regen en ongelukken, uur vertraging op A4 naar Rotterdam

File op de A4 (Foto: ANP)

DEN HAAG - Regen en ongelukken zorgen woensdag voor een drukke avondspits. Op de A4 staan automobilisten in de richting van Rotterdam, tussen Leidschendam en de Ketheltunnel, over 15 kilometer stil. Automobilisten zijn daar ongeveer vijftig minuten langer onderweg.

Op de A12 staat over zeven kilometer file van Den Haag tot Nootdorp. De vertraging loopt daar op tot een kwartier. In de richting van Den Haag staat het stil tussen Bleiswijk en Nootdorp door een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar afgesloten.



Ook op de N206 is het druk tussen de aansluiting met de A44 en Leiderdorp. Daar doen automobilisten zeker een half uur langer over hun rit.



Door: Redactie Correctie melden