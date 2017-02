Meer vertrouwen in bouwplannen winkelcentrum Duinzigt

DEN HAAG - Wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) krijgt meer regie over de nieuwbouwplannen voor winkelcentrum Duinzigt in het Benoordenhout. Omwonenden en ondernemers van het winkelcentrum maken zich grote zorgen over de nieuwbouwplannen die een projectontwikkelaar heeft gemaakt. Maar nu de gemeente zich meer gaat bemoeien met het project, hebben betrokkenen meer vertrouwen.

Dat blijkt woensdag na afloop van een werkbezoek van wethouder Wijsmuller en een aantal Haagse raadsleden aan de wijk. Een projectontwikkelaar heeft nieuwbouwplannen voor het winkelcentrum. Er moet een nieuw gebouw komen voor de Albert Heijn. Ook komen er extra woningen, winkels en een ondergrondse parkeergarage.Wijsmuller staat positief tegenover de plannen, omdat het Willem Royaardsplein gedateerd is. 'Het is goed als er wat met het winkelcentrum gebeurt zodat het toekomstbestendig is,' vindt hij. Maar bewoners maken zich zorgen . Die gaan vooral over de omvang van het bouwproject. 'De plannen zijn te massaal en te hoog', zegt bewoner Ronny Wisbrun. 'Wij denken daarnaast dat er veel te veel verkeer komt dat zijn weg probeert te vinden in de wijk.' Ook ondernemers zijn onzeker over wat ze te wachten staat en of ze wel kunnen terugkeren na de bouwwerkzaamheden.Wijsmuller begrijpt de zorgen. 'Mensen zeggen tegen ons: 'gemeente neem de regie. Een projectontwikkelaar kan wel een mooi plan hebben maar wij maken ons zorgen over het verkeer'. Wij zullen die regie nemen.'Dat past volgens Wijsmuller in het proces dat hoort bij dit soort projecten. 'Eerst heeft de projectontwikkelaar met betrokkenen gesproken en wijkgesprekken gehad. Nu komt de volgende fase en gaat het over de inrichting van de openbare ruimte. Dan zijn wij aan zet.'Ron van den Hoogenband van bloemenzaak de Bloemendoos is hier blij mee. 'Ik heb voor het eerst het gevoel gehad dat er naar mij geluisterd is. Dat geeft hoop.'Ook Wisbrun is wat positiever. 'Op hoop van zegen zou ik zeggen en nu maar hopen dat er goed naar onze bezwaren wordt geluisterd.'