Gemeente Zoetermeer breekt belofte jongerenwoningen: 'Divers woningaanbod goed voor de stad'

ZOETERMEER - Het houdt de gemoederen al jaren bezig: jongerenwoningen in Zoetermeer. Ook via onze Facebookvergadering van afgelopen vrijdag kwam er een vraag: waarom geen jongerenwoningen in de stadhuistoren? Die wordt verbouwd, en er zouden woningen inkomen speciaal voor jongeren. In een tumultueuze raadsvergadering werd het plan afgeschoten. Waarom?

Verantwoordelijk wethouder Taco Kuiper vond het een buitenkansje die hij niet kon laten schieten. Een projectontwikkelaar klopte aan bij de gemeente met het plan om 29 luxe appartementen te bouwen in het leegstaande stadskantoor.Kuiper: 'De projectontwikkelaar kwam met een goed plan. Er komen op de bovenste tien etages van het vijftien verdieping tellende hoge gebouw appartementen met balkons. De omgeving krijgt daardoor een veel beter aanblik.'Toch wordt met het nieuwe plan door de gemeente de belofte gebroken om in het stadhuistoren negentig studio's voor jongeren te realiseren. Maar de wethouder is van mening dat hij deze draai kan uitleggen.Kuiper: 'In de binnenstad moet diversiteit van het woningaanbod zijn, dat is goed voor een stad. De afgelopen jaren hebben we juist al het nodige woningaanbod voor jongeren in het centrum gecreëerd. Zo hebben we tachtig studio's voor jongeren gerealiseerd boven restaurant Clooney op het Stadhuisplein en op de Engelandlaan zijn ook een groot aantal jongerenwoningen gebouwd.'De SP in Zoetermeer is woest dat de jongerenwoningen in stadskantoor nu toch van de baan zijn. SP fractievoorzitter Daniël Westhoek: 'Schandalig eigenlijk, we hebben gezamenlijk als gemeenteraad en college aangegeven dat we veel meer jongerenwoningen moeten bouwen. Dan hebben we een toren die nota bene van onszelf is en dan gaan we het toch weer herzien en zeggen het is een hele mooie A-locatie daar kunnen we dure woningen bouwen. Nee, we moet juist jongerenwoning gaan bouwen.'Westbroek vervolgt: 'De wethouder heeft niet gezegd waar hij nu de negentig woningen die nu wegvallen voor jongeren gaat compenseren. We zouden tweehonderd woningen voor jongeren realiseren de komende vier jaar. We zitten nu op honderdtwintig woningen, terwijl er nog nog duizend jongeren zitten te wachten op een woning.'