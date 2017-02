Toko in 's-Gravenzande krijgt hulp na vernietigende uitzending De Smaakpolitie

Maya Dewi van Toko in s-Gravenzande (Foto: Ruben Kroeze)

'S-GRAVENZANDE - De toko Putri Bali in 's-Gravenzande die op advies van televisieprogramma De Smaakpolitie enkele dagen dicht was, is inmiddels weer met frisse moed heropend. Volgens programmamaker Rob Geus was het dramatisch gesteld met de hygiëne in de keuken van de toko. De eigenaresse is blij dat ze weer open is, maar vindt dat het programma geen correct beeld gaf over de situatie.





Vaste klanten zijn direct na de uitzending in actie gekomen. Ook zij vrezen dat de negatieve aandacht grote gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van de toko. Op alle mogelijke manieren hebben zij de eigenaresse geholpen om zo snel mogelijk weer door te kunnen met haar zaak. Zo zal een ongediertebestrijder een jaar lang kosteloos haar keuken muisvrij houden.



De restauranthoudster zegt inmiddels door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te zijn gecontroleerd. Volgens haar is alles goed bevonden en kan ze met een schone lei verder met haar zaak.







'Het klopt dat ik last had van muizen, maar het programma heeft overdreven hoe vies het in de keuken was', zegt Maya Dewi. Zes jaar geleden is zij de Toko in 's-Gravenzande begonnen. 'Die uitzending maakt mijn zaak kapot', vreest de ondernemer.Vaste klanten zijn direct na de uitzending in actie gekomen. Ook zij vrezen dat de negatieve aandacht grote gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van de toko. Op alle mogelijke manieren hebben zij de eigenaresse geholpen om zo snel mogelijk weer door te kunnen met haar zaak. Zo zal een ongediertebestrijder een jaar lang kosteloos haar keuken muisvrij houden.De restauranthoudster zegt inmiddels door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te zijn gecontroleerd. Volgens haar is alles goed bevonden en kan ze met een schone lei verder met haar zaak.

Door: Redactie Correctie melden