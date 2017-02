Zuid-Holland schrapt De Balij en Technopolis uit windmolenplannen

REGIO - Het provinciebestuur van Zuid-Holland schrapt De Balij bij Zoetermeer en Technopolis in Delft uit de windmolenplannen. Dat bleek woensdag tijdens de Provinciale Statenvergadering. Eerder deze maand werd al duidelijk dat de Statencommissie niets voelt voor windmolens op deze plekken.

Provinciebestuurder Adri Bom-Lemstra (CDA) had De Balij, Technopolis en bedrijventerrein Prisma (Bleiswijk) in onze regio aangewezen als windmolenlocaties. In de huidige plannen wordt nu 'een knip' gemaakt, dat wil zeggen dat De Balij en Technopolis nu afvallen. Er worden nu nieuwe zogeheten 'toetsingskaders' vastgesteld. De locaties zullen dan wederom worden getoetst of ze geschikt zijn voor windmolens, maar de kans is klein dat ze geschikt worden geacht. Met deze constructie hoopt een meerderheid in de Provinciale Staten dat De Balij en Technopolis voor de lange termijn blijven gevrijwaard van windmolens.De windmolenplannen voor deze twee locaties konden op veel verzet rekenen van omwonenden. Vooral het actiecomité Balij Windmolen Vrij heeft veelvuldig van zich laten horen. 'We zijn zeer content met deze uitkomst', reageerde Aris Jan Hofker van het comité na afloop van de vergadering van de Statencommissie . Hij ziet de toekomst rooskleurig tegemoet: 'Dit is een lange termijnbesluit. Voor lange tijd zullen er geen windmolens in De Balij worden geplaatst.'PVV en 50PLUS dienden samen een motie in 'om windturbines in dit gebied voor altijd onmogelijk te maken'. Hun voorstel kon niet op voldoende steun rekenen in de Provinciale Staten.