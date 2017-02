Eerste Westlandse homobar binnen een jaar weer dicht

NAALDWIJK - De eerste homobar van het Westland is niet meer. In juni werd De Nachtburgemeester nog feestelijk geopend in Naaldwijk, maar de bar moet nu wijken voor een nieuw concept. Dat meldt mediapartner WOS.

De voormalige gaybar wordt verbouwd en zal worden ingericht als (bier)café. Het café zal een uitbreiding worden van de bestaande formule van Jeroen de Bloois van Enjoy Eten & Drinken, dat ook aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk is gevestigd.



De nieuwe zaak moet in de loop van maart de deuren openen.



