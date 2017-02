Maatregelen vanwege storm: reuzenrad Scheveningen dicht en markt afgelast

REGIO - De regio maakt zich klaar voor de storm van donderdag. De KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Vooral aan de kust is het oppassen geblazen. Zo is het Reuzenrad op de Scheveningse Pier is dicht. Ook kan de ADO Den Haag jeugd de voetbalschoenen thuis laten, want de trainingen zijn afgelast.

Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee kan er een windkracht negen tot tien komen te staan. 'Bij windkracht negen kunnen bijvoorbeeld dakpannen afwaaien en bij windkracht tien kan grote schade aan gebouwen ontstaan', zegt Mizee.Het reuzenrad op de Pier heeft niks te vrezen, zegt exploitant Perry Oerlemans. ‘De constructie is zo gebouwd dat als Scheveningen onderstromen, dat het Reuzenrad nog overeind staat.’ Toch was de Scheveningse attractie vandaag al dicht, om de helft van de gondels er uit te halen. ‘Dat doen we uit voorzorg, zodat ze niet tegen elkaar aan kunnen schommelen.’ Vrijdagochtend worden de gondels weer teruggehangen en dan kan het reuzenrad weer draaienDe jeugdteams van ADO Den Haag mogen thuis blijven. ‘Vanwege de verwachte storm zijn alle trainingen bij de oplossing afgelast’, schrijft de club op hun website.Gemeente Rijswijk vindt het niet veilig genoeg om de wekelijkse markt op het Bogaardplein door te laten gaan. De markt staat normaal van 09.00 tot 17.00 uur naast winkelcentrum In de Bogaard, maar slaat nu een weekje over.De NS rijdt morgen met minder intercity’s en sprinters door Nederland. Er kunnen nog extra vertragingen ontstaan als er bomen op het spoor vallen of bovenleidingen beschadigen. ProRail houdt extra storingsploegen achter de hand om dit op te lossen.Reddingsbrigade Den Haag waarschuwt niet de zee op te gaan. ‘Kitesurfen is echt levensgevaarlijk’, zegt woordvoerder Mark Beeloo. De lokale reddingsbrigade is alleen in de zomer op het strand en is er dus niet om waaghalzen te redden. ‘Als een kitesurfer in de problemen komt, is het hopen dat een voorbijganger het ziet en 112 belt.’ De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is minder stellig over het stormgevaar dan haar lokale collega. ‘Ik ga niet zeggen dat je de zee niet op mag. Als je net een jaar surfles hebt, moet je het niet doen. Maar als Youri Zoon - de Justin Bieber van het kitesurfen - wil stunten op zee, is dat een ander verhaal.’