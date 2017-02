Anouk geeft in september concert op Scheveningse strand

DEN HAAG - De Haagse zangeres Anouk geeft op vrijdag 8 september een strandconcert op Scheveningen. Na Di-rect (2015), Golden Earring en Marco Borsato (beiden 2016) is dit het vierde editie van Live on the Beach.

Anouk heeft nu al zin in het concert. 'Ik ken inmiddels alle concertzalen en stadions van binnen en buiten, maar dit is voor mij wel een heel bijzondere plek', laat de rockster weten. Ze bracht sinds 1997 elf albums uit en scoorde hits met onder meer Nobody's Wife, Girl en Dominique.De Haagse bands Piñata en Friends of the Family spelen in het voorprogramma. De kaartverkoop gaat donderdag 10.00 uur van start.Het is niet de eerste keer dat Anouk op het strand speelde. Op 31 juli 1999 speelde ze er samen met Kane en Billy The Kid. Dat mini-festival werd door de bands zelf georganiseerd. Bekijk hieronder beelden van toen van het TV West-programma Westpop.