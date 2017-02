Zo neemt Den Haag afscheid van burgemeester Jozias van Aartsen

DEN HAAG - Nog één nachtje slapen, en dan is Jozias van Aartsen burgemeester af. Dat laat de stad niet aan zich voorbij gaan. Lees hier wat er donderdag allemaal gaat gebeuren.

Het afscheid begint om 17.00 uur met een buitengewone raadsvergadering. Hierin neemt de gemeenteraad officieel afscheid van Van Aartsen als voorzitter. Verschillende mensen die met Van Aartsen samenwerkten spreken hem toe, zoals Commissaris van de Koning Jaap Smit, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en staatssecretaris Sander Deker. Ook neemt Van Aartsen zelf het woord.De vergadering duurt tot ongeveer 18.30 uur. Daarna vertrekt de burgemeester onder begeleiding van een politiestoet, het fanfarekorps, militairen en het Haagsch Studenten Schutters Korps naar de Bierkade. De stoet vaart vervolgens naar de Fokker Terminal. Daar zijn verschillende optredens en toespraken.Vorige week donderdag nam SP-raadslid Aïsha Akhiat al een voorproefje op het afscheid, toen ze Van Aartsen toesprak tijdens zijn laatste officiële gemeenteraadsvergadering. 'Toen je aantrad als burgemeester, dacht ik: 'Oh god, weer een VVD'er', begint Akhiat. 'Dat is alleszins meegevallen.' Wat volgt zijn uitsluitend lovende woorden. 'Je bestuurt de stad met veel flair, maar nooit lichtzinnig. Met een natuurlijk overwicht, maar zelden met een air van autoriteit. Met een warm hart, maar het hoofd koel. Statig, soms zelfs een beetje deftig, maar altijd benaderbaar.’‘Ik heb het met veel liefde en energie gedaan’, reageerde Van Aartsen emotioneel. ‘Ik hoop dat ik de stad een beetje verder heb geholpen.’Het afscheid van Van Aartsen is live te volgen via Radio West. Het programma Studio Haagsche Bluf duurt een uur langer. Tot 20.00 uur kun je alles volgen van het afscheid.