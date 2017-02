Stedin: Energiefraudeur is bij straf goedkoper uit dan consument

Gasstandenmeter. Foto: Arhief

DEN HAAG - In 2016 zijn er 2200 gevallen van energiefraude ontdekt in onze Randstad. Er zijn 18% meer gevallen van diefstal van stroom ontdekt, zonder dat er sprake was van een illegale hennepkwekerij. Dat meldt netbeheerder Stedin donderdag. Het bedrijf ontdekte door huiscontroles dat er vaker sprake is van 'gewone' energiediefstal. De dieven zijn echter bij bestraffing goedkoper uit dan de gewone consument.

Wie wordt betrapt op energiefraude moet alleen de netto gestolen kilowatt, als geleden schade, betalen aan de netbeheerder. Dit bedrag ligt volgens Stedin veel lager dan de prijs die consumenten betalen.



In de regio Haaglanden trof het bedrijf bijna zevenhonderd keer fraude aan. In ruim driehonderd gevallen ging het om een hennepkwekerij. In Den Haag werd de meeste fraude geconstateerd, ruim vijfhonderd keer. Bij bijna de helft hiervan ging het om illegale hennepkwekerijen. Delft (vijftig keer fraude) en Zoetermeer (48 keer) volgen op gepaste afstand.



Minder hennepkwekerijen



In de Randstad wordt een kleine twaalfhonderd kwekerijen geteld. Dat is een kwart van de landelijke hoeveelheid. Volgens Stedin is er over de randstad verspreidt een lichte daling te zien in het aantal kwekerijen; 159 minder dan in 2015.



Dit betekent niet dat er automatisch minder illegale hennepkwekerijen zijn. 'De georganiseerde misdaad is erg slim in het verbergen van hennepkwekerijen', zegt Dave De Wit, Hoofd Fraudebestrijding bij Stedin. 'De politie en netbeheerders wordt het steeds moeilijker gemaakt illegale praktijken en gevaarlijke situaties op te sporen, bijvoorbeeld door ventilatie te maskeren. Ook landelijk zien we dat er minder hennepkwekerijen zijn aangetroffen.'