Kiezers uit De Kooi: 'Mensen durven geen plakkaat meer op te hangen' #TK2017

Den Haag - 'Heb je nog wel vertrouwen in de politiek?' Deze vraag stelden we aan de inwoners van de Leidse wijk De Kooi. Traditiegetrouw is deze oude volkswijk een PvdA-bolwerk, maar sinds de afgelopen verkiezingen heeft de PVV er de grootste aanhang.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart gaat Omroep West regelmatig in De Kooi op bezoek om de stemming te peilen over 'hete' hangijzers in de verkiezingsstrijd.De buurtbewoners hingen altijd trouw een verkiezingsposter van hun partij achter het raam, maar nu valt er in de hele wijk geen enkel plakkaat te bekennen. Ook de gemeentelijke aanplakborden zijn aan De Kooi voorbijgegaan. 'Mensen doen het niet meer, ze durven niet meer voor hun politieke overtuiging uit te komen', zegt de organisator van de wekelijkse bingo in het buurthuis. 'Ze durven al niet meer alleen naar de supermarkt of over straat.'Dus is het nog maar de vraag wat de mensen gaan stemmen. 'Maar van mij hoor je niets', zegt de bingoman.Tot de verkiezingen houden wij onze eigen (willekeurige, maar illustratieve) peiling in De Kooi. En we doen daarvan verslag op radio, tv en internet.