Ondernemers hebben begrip voor aankomende verkeerschaos Raamweg

DEN HAAG - De binnenstad van Den Haag krijgt eind maart te maken met grote verkeershinder. Dit is het gevolg van werkzaamheden op en rond de verkeersader Raamweg-Koningskade. Het honderd jaar oude riool onder de drukke route moet vervangen worden. 'Het zal een keer moeten', zegt een ondernemer woensdag bij een informatiebijeenkomst. 'Ik denk dat we allemaal profijt hebben van de werkzaamheden die gaan komen.'

De ondernemers zijn door de gemeente Den Haag geïnformeerd over de maatregelen die worden genomen tijdens de werkzaamheden. Zo moet de stad bereikbaar blijven door: het verkeer te verdelen met elektronische routeborden, verkeersregelaars in te zetten en sluipverkeer in de wijken tegen te gaan.Bereikbaar Haaglanden gaf de ondernemers tips om zelf ook iets te doen voor de bereikbaarheid van Den Haag. Het gaat dan bijvoorbeeld over het informeren van leveranciers over de verkeershinder, zodat zij buiten de spits kunnen rijden. Maar ook het stimuleren van het gebruik van de fiets of bus is volgens mobiliteitsmakelaar Astrid Homan belangrijk. Met 10% minder auto's op de weg is het verkeersprobleem opgelost .