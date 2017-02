Storm brengt boottocht afscheid Van Aartsen in gevaar

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen tijdens de burgemeestersconferentie in het World Forum, september 2016. | Foto ANP

DEN HAAG - Rederij Willemsvaart ziet ervan af om mee te varen met de afscheidsboottocht voor de Haagse burgemeester Jozias Van Aartsen. Dat laat de rederij weten.

Het rondvaartbedrijf wil geen enkel risico nemen vanwege de flinke windstoten die donderdag

middag worden verwacht. Daarom heeft Willemsvaart besloten om geen boten in te zetten.



Het is onduidelijk of de boottocht in zijn geheel wordt afgeblazen. De andere rederij die meedoet aan de boottocht De Ooievaart was woensdagavond laat niet bereikbaar.



