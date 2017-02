Tunneltjes, donkere paadjes en afgelegen wegen: nog meer enge plekken binnengekomen bij ons meldpunt

DEN HAAG - Sinds de opening van ons meldpunt 'Enge Plekken' heeft Omroep West tientallen meldingen ontvangen. We zetten een aantal van deze plekken op een rij.

Zo noemt Linda van Dijk het station Rijswijk een 'enge, donkere tunnel. Nare, stille plek, 's avonds.' Zij krijgt daar 'altijd een onveilig gevoel.' Sandra Luca vindt de Kerkenpaden in Zoeterwoude-Dorp aan de Weipoortseweg een enge plek. Het is daar ook wel erg donker en stil, op dat stuk platteland buiten het dorp.Niek Steendam uit Den Haag vindt het Lekstraatpad of de Schenktunnel ronduit eng. 'Luguber', noemt hij de bochtige, donkere voetgangerstunnel onder het Schenkviaduct en het brede spooremplacement richting Centraal Station. We kunnen ons er wel iets bij voorstellen.Rob Krijtenberg krijgt de kriebels aan de Peter Zuidhove en de Justus van Effenhove in Zoetermeer. Er is volgens hem langs dit fiets- en wandelpad in de wijk Buytenwegh 'zeer weinig licht.' Hij vindt het 's avonds in het donker 'een zeer enge plek. Je ziet slechts donkere silhouetten van lopende, rijdende tegenliggers.' Rob denkt er ook over na hoe hij zijn aankopen meeneemt. De spullen die hij bijvoorbeeld bij een bekende elektronicazaak heeft gekocht verpakt hij 'gecamoufleerd in een grote boodschappentas van AH, Jumbo', bang als hij is om 'nog eens extra doel te zijn voor overvallers.'Alle meldingen die we binnen krijgen, bundelen we; daarmee gaan we naar de verantwoordelijke politici.