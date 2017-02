Nachtelijke autobranden houden brandweer bezig

De autobrand in Den Haag. (Foto: Regio15)

REGIO - Op de Kerklaan in Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag een geparkeerde auto uitgebrand. Dat meldt nieuwssite Regio15. Ook aan het Oosteinde in Moordrecht gingen twee auto's in vlammen op.





De voertuigen waren niet meer te redden. De meldingen van de branden kwamen tussen 03.00 en 04.00 uur 's nachts binnen. De auto in Den Haag stond 'nog geen meter van de gevel van een woning af', aldus de politie Scheveningen.De auto's in Moordrecht stonden volgens Brandweer Hollands Midden op slechts vijftig meter afstand van elkaar. Het bleek te gaan om een personenauto en een bestelbus. Vermoedelijk zijn de branden aangestoken. De politie doet onderzoek.

