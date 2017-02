A12 bij Gouda gevaarlijkste wegdeel

Archieffoto

GOUDA - De noordbaan van de A12 bij Gouda was in 2016 het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland. Op dat weggedeelte gebeurden in dat jaar 97 ongevallen, meldt de Stichting Incident Management Nederland (SIMN).





Daarnaast ontstaan aanrijdingen doordat het verkeer op de rijstroken naar Rotterdam in de avondspits vaak stilstaat, terwijl het verkeer naar Den Haag op volle snelheid doorrijdt. Op het laatste moment invoegen in de file kan dan vervelende gevolgen hebben.



