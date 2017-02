Leerlingen Haags Segbroek College: 'Er is meer aan de hand dan alleen de jassenregel'

DEN HAAG - Leerlingen van het Segbroek College in Den Haag vinden dat er meer aan de hand is op hun school. Het gaat hen niet alleen om de jassenmaatregel. Dat blijkt uit een brief die de leerlingen dinsdag hebben gestuurd aan de ouders die in handen is van Omroep West. Dinsdag besloten leerlingen van de middelbare school te staken omdat ze het niet eens zouden zijn met de nieuwe regel van het schoolbestuur om jassen in de klas te verbieden.

De brief van de leerlingen is een reactie op een brief van de schoolleiding, ook aan de ouders, over de staking . 'Daarin heeft de schoolleiding geprobeerd er slechts een jassenprobleem van te maken en zo de relevantie van deze staking teniet te stellen', schrijven de leerlingen. Volgens de schoolgangers was de jassenregel slechts 'één van de vele kritische punten' die ze hebben op hun school.De leerlingen voelen zich niet gehoord door de schoolleiding. Ze zijn niet tevreden over de communicatie die plaatsvindt tussen de school en de leerlingen. De schrijvers verwijzen naar een eerder incident waarbij schoolexamens te laat zouden zijn aangekondigd.Daarnaast zijn ze ontevreden over een nieuwe ingang van de school, vertelt één van de scholieren anoniem aan Radio West. De leerlingen zouden nu moeten omlopen en via een 'smerige en gladde trap' naar de kelder moeten lopen en daarna weer een trap omhoog moeten nemen om bij de begane grond te komen.Rector Martien Korsten geeft aan dat zijn school mogelijk steken heeft laten vallen. 'Je wil naar iedereen communiceren maar misschien gebeurt dat niet op tijd of komt de boodschap niet goed over', verklaart hij op Radio West. 'We hebben met veel leerlingen gesproken. Je merkt uit de reacties dat het niet duidelijk genoeg is geweest.''Wat betreft de ingang: We hebben net een grote verbouwing achter de rug', aldus Korsten. 'Het probleem van het vocht bij de nieuwe ingang wordt in de voorjaarsvakantie opgelost.'Verder roept de rector de leerlingen op om naar hem toe te komen als er iets aan de hand is. 'Ik ben in mijn kantoor. Jullie zijn altijd welkom. Daarbij kijk ik liever iemand in de ogen, dan via de radio te praten.'