Rondvaart voor afscheid Haagse burgemeester afgelast vanwege storm

DEN HAAG - De rondvaart die donderdag was georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag gaat niet door vanwege de verwachte storm. Dat meldt rondvaartorganisatie De Ooievaart.

'Het zou eerder uitwaaien dan uitzwaaien worden, met deze storm. Dat is geen waardig afscheid', aldus Peter Duivesteijn, directeur van de stichting. De tocht is volgens De Ooievaart 'in goed overleg met het secretariaat van de burgemeester' afgeblazen.In plaats van met een boot worden nu de gasten met bussen vervoerd naar de Fokker Terminal in de Binckhorst. Eerder meldde Rederij Willemsvaart al niet mee te varen met de afscheidsboottocht door het slechte weer