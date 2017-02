De 6 leukste liedjes over storm en wind: lekker luisteren bij de verwarming

DEN HAAG - Deze stormachtige donderdag is het heerlijk weer om lekker thuis te blijven zitten bij de kachel. En daar hoort natuurlijk een lekker muziekje bij. Stiekem op je werk luisteren kan natuurlijk ook... Wij zetten de zes leukste liedjes over storm en wind voor je op een rijtje.

We beginnen meteen met het stoerste liedje. En dat begint dan weer meteen met de regen, daarvan kunnen we vandaag ook nog heel veel verwachten. Riders on the Storm van The Doors werd in 1971 een hit in Nederland. Het nummer doet het ook al jaren goed in de Top 2000, van onze collega's van NPO Radio 2. Zet 'm maar lekker hard!Ok ok, er is dan misschien geen mist vandaag... Maar regen en een (zuid)westenwind zijn er wel. Bovendien, welke trotse inwoner van Zuid-Holland herkent zich nou niet in de tekst van dit nummer? Lekker een beetje uitwaaien aan een van onze mooie stranden. Al is dat vandaag misschien wel iets te heftig. Blijf maar gewoon binnen en zing uit volle borst mee met Maggie McNeal.Op drie een heerlijk nummer uit den ouden doosch. The Association maakte in 1967 het nummer 'Windy', met het kenmerkende jaren '60 geluid. Inclusief een vrolijk fluitje, dat we op een dag als vandaag wel kunnen gebruiken. The Association treedt trouwens nog steeds op, al is dat niet meer helemaal in de originele bezetting.In de jaren '80 scoorde de Nederlandse groep Kadanz een aantal hits. Een daarvan is 'De Wind', een nummer dat in 1989 vier weken in de Top 40 stond. Het liedje gaat over de sleur van het dagelijkse bestaan, maar klinkt toch vrolijk. Dankzij deze opname van de TROS ben je meteen weer helemaal terug in de jaren 80. Geniet nog even van de soepele danspasjes van zanger Frans Bakker en natuurlijk de kenmerkende gitaar met ingebouwd keyboard. Met aan het slot als bonus de briljante snor van Chiel Montagne.Dit nummer mag natuurlijk niet in deze lijst ontbreken. Ontelbaar veel mensen hebben het op de plaat gezet: Van Duke Ellington tot Judy Garland en van Toots Thielemans tot Billy Holiday. Frank Sinatra vond het zo mooi dat hij het zelfs drie keer opnam. Leun even lekker achterover en geniet van de mooie vioolklanken in deze versie uit 1959.In de loop van de avond moet de storm weer gaan liggen. Dan is dit natuurlijk het ideale nummer. Er stak trouwens rondom dit muzikale duo ook een storm op destijds, want na het songfestival van 2014 verliet Waylon (die eigenlijk Willem Bijkerk heet) The Common Linnets. Gelukkig hebben we de foto's nog van de periode dat het met Ilse nog koek en ei was. Kijk hier nog een keer terug naar het songfestival van al weer bijna 3 jaar geleden. Wat gaat de tijd toch snel...