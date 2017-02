Code oranje in onze regio vanwege zeer zware windstoten

DEN HAAG - Het KNMI heeft voor donderdagmiddag en -avond in plaats van code geel nu code oranje afgegeven vanwege zeer zware windstoten. De verwachting is dat er in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en het westen vanaf de tweede helft van de middag zware windstoten gaan voorkomen van zo'n 100 tot 120 kilometer per uur.





Op Rotterdam-The Hague Airport worden nog geen problemen ondervonden door het stormachtige weer. Volgens een woordvoerder staat de windrichting gunstig op de start- en landingsbaan. Wel zijn er wat vertragingen bij de vluchten naar Londen.



Eerder voorspelden de verkeersdiensten een hele drukke avondspits vanwege het weer. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met gevaarlijke omstandigheden door zware windstoten. Ook zet de NS uit voorzorg minder treinen in.