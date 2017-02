Storing Julianabrug Alphen aan den Rijn voorbij

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - De storing aan de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn is voorbij. Dat meldt de gemeente. Door de storing was het verkeer donderdagochtend gestremd.





Het is niet duidelijk hoe de storing kon ontstaan.





