VIDEO: Een terugblik op acht jaar burgemeester Van Aartsen

Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - Jozias van Aartsen neemt donderdag afscheid van Den Haag. Hij was ruim acht jaar burgemeester van de stad. Hij stopt ermee omdat hij 70 jaar wordt en dat is in Nederland de leeftijd waarop burgemeesters met pensioen gaan.





In de afgelopen jaren is veel gebeurd. Wij blikken terug op een aantal belangrijke gebeurtenissen.



De rellen in de Schilderswijk:





De toon van debat in de Haagse gemeenteraad:





De kerntop in het World Forum:









Tijdens een bijzondere raadsvergadering donderdagmiddag zijn er toespraken van onder ander burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en VVD-staatssecretaris Sander Dekker. Daarna is er in de Fokkerterminal op de Binckhorst een afscheidsreceptie. Een boottocht over de Haagse grachten is afgelast vanwege de storm