Gebeld door Microsoft: vreemd telefoontje om je geld af te troggelen, trap er niet in!

Foto: Archief

DEN HAAG - Bij Omroep West gaat de telefoon de hele dag door: mensen die willen weten of we hun persbericht hebben gekregen, politievoorlichters met nieuwe informatie, luisteraars die willen weten van wie een bepaalde plaat is die we net op de radio hebben gedraaid... We kijken niet zo gauw ergens meer van op. Maar deze donderdag kregen we wel heel veel telefoontjes van mensen met een vreemd accent die zeiden van Microsoft te zijn.





Ze zeggen dat er iets mis is met je computer en vragen je iets te installeren, waarmee ze vervolgens de bediening overnemen. Ze zetten een soort blokkade op je computer om hem onbruikbaar te maken. Die blokkade wordt pas opgeheven als je geld naar ze overmaakt. 'Wij kunnen er helaas niks aan doen, behalve mensen aanraden zich te melden bij de politie', zegt de woordvoerder.



Microsoft baalt



Het bedrijf baalt flink van de frauduleuze praktijken. 'Onze naam wordt misbruikt. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die het herkennen', aldus de woordvoerder.



Ook bij de



Bellen ze jou vandaag? Ophangen!



Daarom kan het dus zijn dat andere 070-nummers vandaag ook zo'n mysterieus telefoontje krijgen. Wees dus gewaarschuwd, want het kan aardig oplopen, zegt de Fraudehelpdesk. 'In 2016 hebben we 1400 meldingen hierover gekregen. Daarvan raakten 127 mensen geld kwijt, voor een totaalbedrag van 200.000 euro. Als je erin trapt, kan de schade heel erg oplopen', aldus de woordvoerder.



Over het beste advies hoeft hij niet lang na te denken. 'Gewoon ophangen'. En: 'Ook niet opnemen als ze weer terugbellen', voegt hij eraan toe.





