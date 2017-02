Meisje (11) uit Leiden vraagt Donald Trump om uitleg

De 11-jarige Tippe Kok. Foto: Omroep West

LEIDEN - De Verenigde Staten van Amerika verdienen een goede leider. Met die boodschap heeft de 11-jarige Tippe Kok uit Leiden een beroep gedaan op het gezond verstand van de Amerikaanse president Donald Trump. In een brief via de officiële website van het Witte Huis wijst ze hem er op eerst goed na te denken en zichzelf af te vragen of het wel slim is om iets te zeggen.

In de brief, die massaal wordt gedeeld, windt Tippe er geen doekjes om. Niet dat ze Trump haat, maar ze is het gewoon niet eens met zijn plannen, zegt ze. Daarbij gaat ze uitgebreid in op wat zij noemt 'vrouwonvriendelijke opmerkingen en racisme', het bouwen van een muur bij de grens van Mexico en het ontkennen van klimaatverandering.



Dat Tippe zich grote zorgen maakt, blijkt wel uit de vrees voor het uitbreken van een oorlog: ‘Een derde wereldoorlog zou u toch ook niet willen, of wel? Ik in ieder geval niet.’ Trump zelf heeft nog niet gereageerd op het schrijven van de jonge Leidse ‘activiste’. Wel heeft het Witte Huis een ontvangstbevestiging gestuurd.



Hieronder de vertaling van de brief van Tippe Kok:



Geachte meneer Trump,



Ik ben Tippe, een 11-jarig meisje uit Leiden, Nederland.

Veel mensen haten u, ik haat u niet. Ik ben het alleen niet eens met uw plannen. Ik maak me daar echt zorgen over en hoop dat u mij kunt uitleggen waarom u denkt, zoals u denkt.



U vindt dat vrouwen minderwaardig zijn, maar dat is onzin. Vrouwen zijn gelijk aan mannen. Wist u dat er twee soorten hersendelen bestaan: mannelijke en vrouwelijke. Dus je zou kunnen zeggen dat iedereen een stukje man en vrouw in zich heeft. Interessant is het om te weten dat als je je vrouwelijke hersenen gebruikt, je beter bent met rekenen dan iemand die met zijn mannelijke hersenen rekent.



U vindt ook dat mensen met een andere huidskleur minder zijn. Stel je eens voor dat uw vrouw een donkere huidskleur had, dan was ze toch nog steeds net zo lief en mooi als met een blanke huidskleur? Eigenlijk zou je vooral naar de binnenkant moeten kijken. Dus oordeel niet voordat je iemand kent.



U wilt een muur laten bouwen tussen Mexico en Amerika, maar dat heeft toch geen zin. Het zorgt er alleen maar voor dat mensen meer dingen illegaal gaan doen. Dat wilt u niet! U zou ook afspraken kunnen maken met Mexico. Bovendien, meneer Trump, als u er goed over nadenkt, weet u ook dat niet alle Mexicanen criminelen zijn.



Ik hoorde dat u niet het milieu wil beschermen. Stelt u voor dat er geen bomen of planten meer zijn. Wat zou er dan gebeuren? Ik weet het wel: we zouden uitsterven. Want wij hebben zuurstof van bomen en planten nodig. We kunnen niet zonder. En dat is niet de enige reden. De natuur is ook prachtig, al die wilde dieren. Dus waarom zou u niet willen helpen?



Weet u, mensen die anderen napraten zijn eigenlijk een beetje sneu, want die kunnen zelf niks beters verzinnen. Dus we moeten echt uit het hart spreken. En er eerst goed over nadenken of het wel slim is om te zeggen. Dat geldt ook voor u, want het volk verdient een goede leider.



Een derde wereldoorlog zou u toch ook niet willen, of wel? Ik in ieder geval niet.

Dank u voor uw aandacht. Ik zou het interessant vinden als u mij wat meer uitleg zou willen geven over de onderwerpen die ik in mijn brief heb genoemd.



Hartelijke groeten,

Tippe



P.S.: Wat vindt u van het filmpje, waarin we aan u ons land voorstellen?