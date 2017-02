Surfers genieten van de storm

DEN HAAG - Surfers op Scheveningen maken dankbaar gebruik van de storm donderdag. De storm resulteert in uitzonderlijke golven voor de Nederlandse kust en daarom laten watersportliefhebbers de kans niet voorbij gaan om de zee op te gaan.

Surfer Erik is één van de liefhebbers die met stormachtig weer op zee te vinden is. 'Voor ons zijn dit de mooie dagen. De golven zorgen voor veel plezier. Het was de afgelopen maanden geen goed surfweer in Nederland, dus dan geniet je nu wel extra', aldus de surfer.Toch is er ook voor surfers een grens. Bij windkracht negen gaan de meeste surfers te zee af. ‘Dan wordt het te gevaarlijk’, aldus Erik.Alles volgen over de storm? Volg ons liveblog.