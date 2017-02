Geen Oranjenacht in Gouda dit jaar: 'We nemen een pauze'

GOUDA - Er is geen Oranjenacht in Gouda dit jaar. Dat meldt organisator Grand Canyon donderdag. Na 17 jaar komt er een voorlopig einde aan het Goudse muziekfeest op de Markt tijdens koningsnacht.

Het evenement was altijd gratis maar afgelopen jaar vroeg de organisatie entreegeld. In de voorverkoop kostte een kaartje 12,50 euro en aan de deur 17,50 euro. De Goudse bevolking viel hier massaal over en dat was ook te zien aan de opkomst. Slechts 2.000 van de normaal gesproken 10.000 mensen zagen Maan, Typhoon en Kenny B optreden.'We hebben een aantal jaren te maken gehad met kostenstijging en daarom zijn we overgegaan op een entree', vertelt organisator Remko van der Hammen. 'Het weer was ook dramatisch en daarom hebben we het nieuwe concept niet goed kunnen beoordelen.'Volgens Van der Hammen is er nog geen definitief afscheid genomen van het evenement. 'Het was een hele moeilijke beslissing, maar we nemen een korte pauze', zegt hij. De komende tijd wordt onderzocht hoe het feest weer kan worden teruggebracht. Het is nog niet bekend of er bij nieuwe edities van de Oranjenacht een entreeprijs wordt ingevoerd.