Lia de Ridder nieuwe wethouder in Leidschendam-Voorburg

DEN HAAG - D66 heeft Lia de Ridder voorgedragen als nieuwe wethouder van Leidschendam-Voorburg. Ze volgt Saskia Bruines op die vorige week door de Haagse gemeenteraad werd gekozen als wethouder van Den Haag.

Lia de Ridder was eerder wethouder in de gemeenten Bussum, Blaricum en Oegstgeest. Ook is ze lid van het landelijk bestuur van D66. D66-fractievoorzitter Stefan van de Griendt van Leidschendam-Voorburg: 'Met Lia kunnen we een ervaren bestuurder met veel passie voor de publieke zaak voordragen, die de ambitie heeft het werk van Saskia in goede samenwerking met college en raad voort te zetten.'De Ridder is blij met haar nieuwe baan: 'Leidschendam-Voorburg is een prachtige gevarieerde gemeente met de ambitie om vanuit een gedeelde visie met inwoners en ondernemers beleid te ontwikkelen. Dat past mij goed en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.'De benoeming van haar voorganger , Saskia Bruines verliep chaotisch. De Haagse D66-fractie was verdeeld over de voordracht van Bruines en D66-raadslid Rachid Guernaoui stelde zich ook kandidaat als wethouder. Bruines won de stemming in de gemeenteraad met slechts drie stemmen. Guernaoui is inmiddels uit de partij gestapt en is als onafhankelijk raadslid verder gegaan.De Ridder wordt voorgedragen aan de gemeenteraad in de vergadering van 7 maart.