Leids bloembollenasiel is booming: al meer dan 10.000 logees

Bloembollenasiel in Leiden (Foto: Omroep West)

LEIDEN - Bij de Leidse zorgboerderij Cronesteyn kunnen oude bloembollen ingeleverd worden die daar dan op weg geholpen worden naar een nieuw leven. Mensen met een beperking werken daar zomers in de tuin, maar ´s winters is er niet zoveel te doen. Daarom bedacht groepsbegeleider Margreeth van Dam het bloembollenasiel. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 logees.

De uitgebloeide blauwe druifjes, narcissen en hyacinten moeten met blad gebracht worden, gaan dan het water in om wat vocht op te zuigen en worden daarna in de grond gezet. Het blad verdort langzaam en de bol kan in het najaar weer uitgezet worden.



Ron en Roger die in de dagbesteding zitten op Hoeve Cronesteyn zijn behoorlijk trots op hun werk. Hoewel Roger het nog even probeert: ´Moet ik ook meehelpen?' Ja Roger, jij moet ook meehelpen. Maar dat is dan wel goed voor een high five na afloop!