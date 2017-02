Wat betekent de storm eigenlijk voor windmolens? 5 vragen (en antwoorden)

Archieffoto: ANP

DEN HAAG - Nederland heeft duizenden windmolens. Samen wekken die ruim 10 procent van alle energie in Nederland op. Maar wat betekent de storm voor deze witte reuzen? Wij vroegen het ingenieur Feijke Savenije, die als onderzoeker windernergie werkt bij ECN, een instituut voor energie-onderzoek.

1. Produceren windmolens ook meer energie nu het vandaag zo hard waait?

'Een windmolen wordt ontworpen voor een bepaalde windsnelheid, waarbij hij maximale energie produceert. Omdat het vaker niet zo hard waait dan dat het juist wèl hard waait, ligt de focus op het maximum bij weinig wind. De productie gaat dus niet omhoog als de windsnelheid toeneemt. Meestal waait het zo'n 40 á 50 kilometer per uur. Nu is dat dus meer dan 90 kilometer per uur, maar dat maakt voor de energieproductie niks uit. Wel is het fijn dat er momenteel een constante, harde wind staat. Dan produceert de windmolen de hele tijd het maximale vermogen', zegt Savenije.



2. Worden windmolens ook wel eens uitgezet, als het echt zo hard waait, zoals nu?

'Zeker wel. Dat heeft ook met het ontwerp te maken. Sommige windmolens gaan boven een bepaalde windsnelheid uit, omdat de belasting anders te groot wordt. Dan kan de molen beschadigd raken.' Maar hoe zet je dan zo'n windmolen uit? Savenije: 'Er zitten meestal verstelbare wieken op. Dus je kunt de bladen zo verstellen dat ze niet meer dwars op de wind staan. Daardoor remt 'ie af. En er zit een hele grote generator in, die de electriciteit produceert, die ook tegengas kan geven. Dat remt de molen ook af. En er zit vaak ook nog een ouderwetse rem in, een soort mechanische grote schijf.'



3. Maar is een windmolen dan niet extra gevaarlijk voor vogels bij dit soort windsnelheden?

'Nee hoor, windmolens gaan op dit soort dagen dus niet sneller draaien. Wel kunnen de vogels er last van hebben als de wind vlagerig is, dan kunnen ze lastiger hun eigen koers houden. Maar normaal gesproken komen ze niet in de buurt van een windmolen. Ze weten al dat ze daar uit de burt moeten blijven. Sowieso vliegen veel vogels bij harde wind überhaupt niet', aldus de ingenieur.



4. Kan een windmolen wegwaaien?

'Nee, eigenlijk niet. Het enige wat zou kunnen is dat de windmolen op hol slaat, maar er zitten allerlei system in om dat te voorkomen', vertelt de deskundige aan Omroep West. Of een windmolen weleens op hol slaat? 'Ja, maar dat is echt maar een enkele keer. Dan moeten eerst alle veiligheidssystemen falen en dat gebeurt echt bijna nooit.'



5. Staat een windmolen eigenlijk wel altijd in de goede richting?

'Een windmolen richt zichzelf naar de wind. Moderne turbines kunnen dat zelf. Wind van land is iets anders dan wind van zee, maar dat zijn echt details. Het is heel simpel: in de molen zit een sensor, een soort windvaan. Die geeft aan wat de windrichting is. De windmolen draait zijn kop dan automatisch in de goede richting', aldus de deskundige.