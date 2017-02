Omroep West verandert programmering, Debby en haar Mannen en TV ochtendnieuws verdwijnen

DEN HAAG - Per 2 april verandert Radio West de programmering. Hiermee wil de regionale zender zich nog meer profileren als dé zender die aandacht heeft voor het publiek, luistert naar de wensen van dat publiek en de luisteraars een stem geeft. Daarnaast zijn de veranderingen in de programmering ook het gevolg van de bezuiningen waarmee de regionale omroep dit jaar te kampen heeft. De programmering van TV West gaat ook op de schop.

De grootste verandering op Radio en TV West is dat het programma Debby en haar Mannen vanaf 2 april van de zender verwijnt. Presentatrice Debby Roukens heeft nu nog iedere dag een bekende man naast zich zitten, zoals Pierre Wind, Fred Zuijderwijk, René van Kooten of Gregor Bak.Het programma wordt al vijf jaar gelijktijdig op Radio én TV West uitgezonden. 'Een formule waarmee Omroep West trendsetter was, maar die uiteindelijk meer voor televisie dan voor radio geschikt bleek,' zegt hoofdredacteur Renzo Veenstra van Omroep West.Om de radioluisteraar beter te bedienen richt Radio West zich met de nieuwe programmering meer op de kerntaken: nieuws, informatie en vooral goede muziek, zegt Veenstra. 'West moet weer overal aan kunnen staan. Tijdens het werk, in de keuken, in de auto, daar waar mensen op de hoogte willen zijn zonder al teveel gepraat tussendoor.'Debby Roukens blijft overigens wel gewoon te horen op Radio West, maar dan op een iets ander tijdstip. 'Ik vind het heel jammer dat het programma verdwijnt en ik ga mijn mannen missen. Maar mijn nieuwe programma wordt ook heel leuk, met een hoofdrol voor de luisteraars. Daarover binnenkort meer.'De veranderingen zijn onder meer het gevolg van de enorme bezuiniging die de omroep moest doorvoeren. 'We hebben dit jaar structureel bijna tien procent van onze subsidie moeten inleveren, wat zijn weerklank vindt in de programmering,' zegt directeur Gerard Milo. De gevolgen zijn niet alleen merkbaar op de radio, maar ook op de televisie.'Het programma Trots! met Johan Overdevest verdwijnt, net als het ochtendnieuws op televisie,' zegt hoofdredacteur Veenstra. 'West richt zich in de nieuwsvoorziening op de plek waar mensen het nieuws willen volgen. Dat is vooral online, op hun telefoon en computer. Daar zit ons grote succes, wat we de komende tijd verder gaan uitbouwen.'De nieuwe programmering van Radio West ziet er op werkdagen als volgt uit:Michiel SteenwinkelPatrick van HoutenDebby RoukensVerzoekplatenTjeerd Spoorstart avondprogrammeringOp maandagavond presenteert Rudo Slappendel het zakenprogramma WestBusiness Radio en op vrijdagavond staan de live muziekoptredens in Parkroad Café centraal. Op de andere avonden zal non-stop muziek te horen zijn.Het weekeinde blijft grotendeels hetzelfde klinken op Radio West. Wel verdwijnt het programma Ik hou van Holland, dat op zaterdagmiddag werd uitgezonden. Klik hier om te zien hoe je Radio en TV West kunt ontvangen