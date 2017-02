Voetbalfans Legia Warschau gedragen zich netjes in Den Haag

DEN HAAG - De supporters van de Poolse voetbalclub Legia Warschau hebben zich tot nu toe netjes gedragen. Volgens de politie zijn er tijdens hun verblijf in Den Haag nog geen incidenten geweest.

De afgelopen dag waren de Legia-fans op bezoek bij de bevriende club ADO Den Haag. En vanwege de gewelddadige reputatie van met name de harde kern van Legia Warschau, hielden ze in de hofstad hun hart vast. De politie was extra alert.Donderdagmorgen verzamelden de supporters zich bij hun vrienden van ADO Den Haag in het Kyocera stadion. Daar keken ze naar een training van de Haagse club. 's Middags stonden bijna 40 bussen klaar om de Polen naar Amsterdam te brengen, voor de eigenlijke reden van hun bezoek: Legia speelt daar donderdagavond tegen Amsterdam. Sommige voetbalfans zullen ook morgen nog in Den Haag zijn, om 's avonds de wedstrijd van ADO Den Haag te zien in het Kyocera stadion.