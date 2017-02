Burgemeester Van Aartsen wordt ereburger van Den Haag

Burgemeester Van Aartsen wordt benoemd tot ereburger (Foto: Richard Mulder / Omroep West)

DEN HAAG - Burgemeester Van Aartsen van Den Haag is tijdens zijn afscheid benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij krijgt de gouden erepenning van de stad. Dat gebeurde donderdagmiddag tijdens een speciale vergadering van de gemeenteraad. De vertrekkend burgemeester ontving de penning uit de handen van wethouder Tom de Bruijn.

De Bruin sprak mooie woorden, evenals andere sprekers als de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en staatssecretaris Sander Dekker. Dekker prees Van Aartsen 'niet omdat dat zo hoort, maar omdat je het verdient,' aldus Dekker. 'Jozias, je was een statige burgemeester, die graag Spinoza aanhaalde, maar tegelijk kende je ieder hoekje van de Schilderswijk. Je was onberispelijk, in double-breasted pak, maar je ging wel op de fiets naar je werk.'



'Zo was je de verbinding van alles en iedereen in dit mooie Den Haag, van het Laakkwartier en Benoordenhout, van het veen en het zand, van Hagenaars en Hagenezen. Ze hebben jou hoog zitten omdat ze merkten dat jij hen zag staan.'



Moreel leider



Ook wethouder Tom de Bruijn roemde het gemak waarmee Van Aartsen zich op alle niveaus beweegt: 'Of het nou in het Laakkwartier was of bij de Verenigde Naties.' De Bruijn noemde ook het morele leiderschap van de burgemeester, en de 'onterechte aanvallen' daarop na de Schilderswijkrellen van 2015.



'Waar anderen vuurtjes wilden aanwakkeren zorgde jij dat de brand geblust werd, en dat is in een stad met zoveel geloven en culturen geen sinecure. Den Haag is je daar ontzettend dankbaar voor.'