Bomen omgewaaid op twee paardenstallen bij renbaan Duindigt in Wassenaar

WASSENAAR - De storm die donderdag door de regio raast, heeft ook zijn sporen achtergelaten bij renbaan Duindigt in Wassenaar. Twee grote bomen vielen aan het eind van middag boven op twee aparte paardenstallen. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt.

In zeker één van de twee stallen stonden paarden op het moment dat de bomen omwaaiden. 'Het is helemaal niet leuk natuurlijk, maar met de paarden gaat alles goed', zegt Gerard Koop, vrijwilliger bij de renbaan.'Eén paard was wel even van de leg en heeft daarom een slaapmiddel gekregen.' De brandweer is met flink wat mankracht en materieel uitgerukt om de omgevallen bomen weg te halen.