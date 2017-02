Nieuw rookbeleid in attractieparken op komst

De attractie Wild Wings in Duinrell (Foto: Duinrell)

DEN HAAG - Alle grote pretparken in Nederland gaan dezelfde regels hanteren wat betreft roken. Er zijn nu nog attractieparken waar je bijvoorbeeld buiten in de wachtrij mag roken. Duinrell in Wassenaar is er daar één van.

Binnenkort presenteren de leden van branchevereniging Club van Elf een gezamenlijk rookbeleid.. Eind maart moet duidelijk worden wat het collectieve beleid precies inhoudt, meldt de website Loopings.nl. Bij de club zijn 21 dagattracties aangesloten, waaronder Duinrell, Madurodam en de Keukenhof bij ons in de regio.



In onder meer Drievliet was roken in de rijen al een tijdje verboden.