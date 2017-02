Misbruikzaak tegen Nootdorpse vader uitgesteld

DEN HAAG - De Haagse rechtbank heeft een rechtszaak tegen een 40-jarige vader uit Nootdorp, die wordt verdacht van het misbruiken van drie van zijn kinderen, uitgesteld. Het Openbaar Ministerie laat onderzoeken of de man in aanmerking komt voor een lichte vorm van tbs.

Het is een zaak waarover nog weinig naar buiten is gekomen. Het misbruik zou volgens het OM tussen oktober 2013 en september 2016 zijn gebeurd, bijna drie jaar lang dus. Alle drie slachtoffers zouden dochters van de man zijn. Ze waren nog minderjarig, zo blijkt uit de aanklacht van het OM. Donderdagmiddag stond de zaak op de agenda van de Haagse rechtbank, maar die besloot de zaak uit te stellen.De rechtbank geeft het OM de gelegenheid om te onderzoeken of de vader in aanmerking komt voor tbs onder voorwaarden. Dat is een lichte vorm van tbs, waarbij de verdachte niet onder dwang opgenomen hoeft te worden in een tbs-kliniek. Hij moet dan wel aanwijzingen van de reclassering opvolgen.De vader uit Nootdorp was donderdag niet op de zitting bij de rechtbank. Zijn advocaat wil ook maar weinig kwijt over de zaak. Hij laat in het midden of de Nootdorper het misbruik heeft toegegeven. De vader zit nog in voorarrest. Het is de bedoeling dat de rechtszaak binnen enkele maanden wordt voortgezet. Waarschijnlijk gebeurt dat in mei.