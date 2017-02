Van Aartsen krijgt eigen leerstoel

Jozias van Aartsen komt aan bij zijn afscheid (Foto: Richard Mulder / Omroep West)

DEN HAAG - Scheidend burgemeester Van Aartsen krijgt zijn eigen leerstoel. Er komt een 'Jozias van Aartsen United Nations Honors Program'. Dat omvat onder meer een leerstoel over de Verenigde Naties aan de Universiteit Leiden.

Er komt een speciaal lesprogramma over de Verenigde Naties aan de Universiteit en de Haagse Hogeschool. Het programma moet de kennis over de Verenigde naties in Den Haag vergroten. De leersteol zal worden vervuld door een speciale hoogleraar, die mede door Van Aartsen zal worden benoemd.



Van Aartsen werd op zijn afscheidsfeest in de Fokkerterminal in Den Haag onder meer toegesproken door de secretaris-generaal van de VN, de Portugees Antonio Guterres, die een videoboodschap had gemaakt.



Groots feest



Ook een aantal inwoners van de Schilderswijk nam namens de buurt afscheid. Daarnaast was er muziek van Paul van Vliet, die een speciaal afscheidslied had gecomponeerd. Ook op het feest waren er weer veel lovende woorden voor de burgemeester, net als eerder op donderdag al in de gemeenteraad.