'Een bankrover zou geweldig zijn', Nutsspaarbank bestaat tweehonderd jaar en zoekt verhalen

DEN HAAG - Generaties groeiden ermee op: de Nutsspaarbank. Niet alleen in Den Haag, maar in de hele regio had de bank vestigingen. De Nutsspaarbank was de bank voor de gewone burger en leeft nog altijd voort in de herinnering van vele spaarders. Ter gelegenheid van tweehonderd jaar Nutsspaarbank wordt het boek ‘Goed geld’ geschreven en maakt Omroep West volgend jaar een televisieserie. En daar hebben we verhalen voor nodig.

In juni 1818 werd in de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage opgericht. De bank richtte zich vooral op de 'gewone man en vrouw' en daarmee onderscheidde de bank zich van de gevestigde banken in die tijd. Sparen was tot dan vooral voor de rijken. Kantoren zaten eerst in Den Haag maar later ook in Delft, Leiden en Zoetermeer.Vooral het enthousiasmeren voor sparen en het jeugdsparen waren belangrijk. Na een bestaan van bijna 175 jaar verdween de Nutsspaarbank. In Den Haag werd het gebouw aan de Riviervismarkt het Nutshuis.Stadshistoricus Wim Willems van het boek en de makers van de televisieserie van Omroep West zijn nog op zoek naar mooie herinneringen aan de Nutsspaarbank. Bovendien zijn door de jaren heen zijn naast de traditionele spaarpotten ook puzzels, boekjes, stropdassen, posters en gedenkmunten uitgegeven. Ook daar zijn we naar op zoek.Dus had je een spaarbankboekje van de Nutsspaarbank? Of werkte jijzelf of een van jouw ouders bij de bank en kun je daar nog verhalen over vertellen? 'Of als je ooit een van de kantoren hebt beroofd als bankrover en de zaak is verjaard en je wilt erover vertellen, graag! Dat zou natuurlijk geweldig zijn', zegt Boudewijn de Blij, directeur van Fonds 1818 en initiatiefnemer van het project.Ga naar de actiepagina van Omroep West of naar de jubileumpagina van Fonds 1818 om uw verhaal te melden. Of bel tijdens werkdagen naar 070-3078888. Donderdag 2 maart om 11.00 uur is directeur Boudewijn de Blij van Fonds 1818 te gast in het Radio West-programma Debby en haar Mannen om hier meer over te vertellen.