Medewerkers en klanten van Delftse avondwinkel de dupe van agressieve overvaller

DELFT - Niet alleen de medewerkers, maar ook twee klanten van avondwinkel Oostpoort in Delft krijgen te maken met een gewapende overvaller. De man is erg agressief en neemt naast geld en sigaretten ook het geld van één van de klanten mee. Op bewakingsbeelden is ook zijn stem te horen.

De winkel aan de Oostsingel wordt op vrijdag 17 februari rond 23.45 uur overvallen. Op dat moment staan er twee medewerkers achter de kassa. Voor één van hen is het zijn eerste werkdag en hij wordt ingewerkt. Als de overvaller binnenkomt, laadt hij meteen zijn wapen door. Hij roept om geld en de slachtoffers moeten dat in een plastic tasje stoppen.De mannen werken mee en doen wat de overvaller vraagt. Daarna wil hij sigaretten, specifiek van het merk Marlboro. Terwijl de medewerkers ook die in de tas doen, komt er een nietsvermoedende klant binnen. De overvaller gaat direct op hem af en neemt hem mee naar binnen. De man moet ook zijn geld afgeven.Op het moment dat de overvaller alles heeft en wil vertrekken, komt een tweede klant de winkel binnen. Die man wordt niet beroofd. De dader blijft nog even bij de deur staan en gaat dan weg. Mogelijk is hij op een scooter gestapt, maar de politie is nog op zoek naar getuigen die daar meer over kunnen vertellen.Beide klanten zijn na de overval vertrokken, zonder hun gegevens achter te laten. De politie heeft één van hen inmiddels gesproken, maar komt nog graag met in contact met de man die ook is beroofd door de overvaller. Daarnaast zijn alle getuigen van de overval welkom bij de recherche.Op camerabeelden is de hele overval te zien én te horen. De man komt erg agressief over en spreekt alleen met korte woorden: ‘Overval! Geld! Nu, nu, nu! Jij ook! Alles hierin! Alles! Naar binnen! Pak sigaretten! Marlboro!’ Mogelijk herkent u hem aan zijn stem of zijn manier van doen.Het is een blanke of licht getinte man van ongeveer 1.85 meter lang. Hij draagt een groene gewatteerde jas met capuchon tot over de heupen. In zijn linkermouw zit een gaatje waar wat vulling van de jas uit steekt. Hij heeft een donkerblauwe Nike trainingsbroek aan en verder draagt hij zwarte handschoenen, een zwarte sjaal en een zwarte muts.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem