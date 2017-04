West Wekker: ADO Den Haag wint ook van Willem II en man uit Pijnacker ontdekt Hitler-kleurboek

DEN HAAG - Goedemorgen! Omroep West praat je bij over uiteenlopende nieuwsfeiten. Zo won ADO Den Haag woensdagavond van Willem II en ontdekte een man uit Pijnacker een Hitler-kleurboek bij het Kruidvat.

ADO Den Haag is lekker op dreef in de eredivisie. Nadat Roda JC zondag met 4-1 verslagen werd, waren de Hagenaars woensdagavond ook Willem II de baas. In Tilburg werd het 1-2. Het is de tweede Haagse overwinning in vier dagen tijd. De ploeg van Fons Groenendijk staat nu vijftiende en is daardoor voorlopig uit de gevarenzone.In de Reinwardtstraat in Den Haag heeft de brandweer woensdagmiddag een brand moeten blussen. Het vuur is ontstaan in een portiekwoning. Enkele naastgelegen woningen zijn korte tijd ontruimd geweest. Mogelijk is er sprake van brandstichting, maar dat moet nog verder worden onderzocht.Drogisterijketen Kruidvat heeft een kleurboek uit de handel gehaald nadat Ray Vervloed uit Pijnacker via Facebook aan de bel trok. Wie de kleurcodes volledig inkleurde, ontdekte een tekening van Adolf Hitler. Inclusief hakenkruisje.Bij het stemlokaal op bedrijventerrein Zichtenburg in Den Haag waar gestemd kan worden voor het Turkse referendum is woensdagmiddag een opstootje geweest. Twee mannnen kregen ruzie met elkaar. Waarom de twee elkaar aanvlogen, is onduidelijk. Verder is het stemmen tot nu toe rustig verlopen in de stad.In de Klinkenbergerplas in Oegstgeest en in Broekvelden-Vettebroek bij Reeuwijk is rode blauwalg gevonden in het water. Dit wordt ook wel Bourgondisch bloed genoemd. Het Hoogheemraadschap van Rijnland adviseert mensen om weg te blijven uit het water, en ook dieren er niet in te laten zwemmen.Donderdag is een bewolkte dag, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Bij een matige noordwesten wind wordt ongeveer 11 graden.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. Hoedjesfanaat Jet valt met haar neus in de boter. Aan het begin van de lijn in Waddinxveen stuit ze op het tweedehandskledingwinkeltje ’Tweede kans’ van Jeanette.Ook ontmoet Jet Barbara. Zij werkt als vrijwilliger voor een dierenvoedselbank. Als Jet door het huis van Lidi gaat, krijgt ze les in het Waddinxveens accent. En in zorgcentrum Souburgh heeft Jet onverwachts sjans. Bij het eindpunt wachten de bijzondere bewoners van Larazorg op Jet met een zelf gebrouwen biertje.