West Wekker: Rinus Israel weer aan de slag als trainer en verf voor habbekrats in Den Haag

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is vrijdag, het weekend staat weer voor de deur. In de West Wekker praat Omroep West je bij over uiteenlopende nieuwsfeiten. Zo gaat oud-ADO Den Haag-trainer Rinus Israel weer aan de slag als coach. En heb je verf nodig, maar niet veel geld te besteden? Daar heeft de gemeente Den Haag iets op bedacht.

Je bent nooit te oud om een voetbalclub te trainen. Daarvan is Rinus Israel het levende bewijs. De oud-trainer van ADO Den Haag pakt het trainersvak weer op en gaat per direct aan de slag als hoofdcoach bij de amateurs van OFC, dat in de derde divisie uitkomt.Hij rijdt het hele Westland door om paarden van hoefijzers te voorzien. Met zijn mobiele werkplaats past en meet Jeroen van de Wiel uit De Lier het hete ijzer speciaal voor de dieren. Hij is hoefsmid. Een druk beroep, wat meer precisie vereist dan je in eerste instantie misschien zou denken.Heb je verf nodig, maar niet veel geld te besteden? Daar heeft de gemeente Den Haag iets op bedacht. Door een proef met hergebruik van verf kunnen mensen met een laag inkomen, maar ook sociale en maatschappelijke instellingen zoals buurthuizen en sportclubs, tegen een kleine vergoeding verf kopen bij kringloopwinkels.Pauline Krikke is sinds donderdag in het bezit van een Twitter-account. Een journalist heeft een profiel voor de kersverse burgemeester van Den Haag aangemaakt en het aan haar overgedragen. Nu is het wachten op de eerste tweet van Krikke. En waar zou zij dan over schrijven? Weer: Opklaringen worden afgewisseld door wolkenvelden en mogelijk komt er een enkel licht buitje voor. Het wordt vandaag circa 12°.In de gloednieuwe serie ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest in de wereld van afvalverwerking. Jaarlijks produceren we per persoon zo’n 500 kilo afval. Daarvan scheiden we ongeveer de helft. Deze week duikt Johan in de wereld van de textielverwerking. In de 100-challenge zien we deze week Jeanne en Menno die afvalvrij boodschappen proberen te doen en student Daan die zijn huisgenoten enthousiast probeert te maken voor afval scheiden. Ook introduceert Pierre deze week een nieuw begrip in ‘De Tip van Pierre’: de kliekjestariër.