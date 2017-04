'135 kilometer boeken verhuizen is te veel', Humanities Campus blijft in Leiden

De Campus Den Haag van de Universiteit Leiden aan de Wijnhaven. | Foto Omroep West De Campus Den Haag van de Universiteit Leiden aan de Wijnhaven. | Foto Omroep West

LEIDEN - Ook de Universiteit Leiden gaat er vanuit dat de nieuwe Humanities Campus gewoon in Leiden komt. 'We zijn in gesprek met het stadsbestuur van Leiden en we rekenen erop dat het daar wordt geregeld', aldus rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden.

De hoogste baas van de universiteit reageert daarmee op een voorstel van D66 in Den Haag. D66-raadslid Waanders zei dinsdag de campus naar de hofstad te willen halen, omdat in Leiden onder omwonenden veel weerstand is tegen de geplande nieuwbouw.



Bestaande gebouwen van de universiteit aan de Wittse Singel moeten voor de nieuwbouw wijken, net als een appartementencomplex van woningcorporatie De Sleutels. De huurders en verhuurder van dat complex gaan niet akkoord met de bouwplannen. Het Haagse D66-raadslid Kim Waanders kwam daarom met het voorstel de campus naar Den Haag te halen. Eerder zei ook haar partijgenoot en verantwoordelijk wethouder in Leiden al dat dat niet gaat gebeuren.



'Vereerd door aanbod maar te veel werk'



'Eerlijk gezegd vinden we dat wat we bij Humanities doen, veel beter past in Leiden', zegt Stolker als hij woensdagmiddag in de raadzaal van Den Haag de gemeenteraad bijpraat over zijn ambities met de Haagse Campus. 'De afdeling is sterk gebonden aan de Universiteitsbibliotheek, dat is alleen al 135 kilometer aan boeken. We zijn vereerd door het Haagse aanbod maar die boeken verhuizen is wel heel veel werk. Het zou moeten kunnen lukken in Leiden. Dat hopen we ook.'