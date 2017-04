Hoop vervliegt voor Bunkermuseum Scheveningen

DEN HAAG - Na acht jaar en zo’n 250.000 bezoekers lijkt het einde definitief in zicht voor het Bunkermuseum in Den Haag. Aan het einde van de maand moet de grond aan de Strandweg worden opgeleverd aan de gemeente. Staatsbosbeheer weigert toestemming voor een nieuwe locatie die de mensen van het Bunkermuseum op het oog hadden.

De plek waar ooit het museum was, is nu veranderd in een bouwput. De vrijwilligers zijn druk bezig om de grond klaar te maken voor oplevering aan de gemeente: ‘Iedere dag dat we er langer over doen dan eind april kost ons duizend euro per dag’, zegt Ruud Overvliet, die als vrijwilliger al jarenlang bij de Bunkerploeg werkt. Er leek juist een oplossing te komen voor het Bunkermuseum. Een andere bunker, die vier keer zo groot is, in de Haagse Westduinen zou het alternatief worden. Maar die plannen gaan toch niet door: ‘Ik begrijp er niets van, want we hebben veel geld geïnvesteerd om alles te onderzoeken. De gemeente vindt de toekomst belangrijker dan het verleden en wil alles verbouwen, waardoor er voor ons geen plek is’, aldus Overvliet.De gemeente Den Haag staat sympathiek tegenover het initiatief van de Bunkerploeg, maar zegt geen partij te zijn in het aanwijzen van de Westduinen als locatie, omdat het gebied eigendom is van Staatsbosbeheer. Bovendien behoort het tot een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, 'Natura 2000'.Staatsbosbeheer zegt dat een nieuw Bunkermuseum in de Westduinen niet strookt met de erfpachtregels. Het zou te veel inbreuk maken op de natuur, omdat de beoogde bunker moet worden uitgegraven. Een woordvoerder wijst er daarnaast op dat er al meerdere bunkermusea zijn, zoals een Atlantikwall-museum in Scheveningen. Staatsbosbeheer ziet ook geen alternatieve plek voor de Bunkerploeg.En uiteindelijk is er dus geen oplossing. ‘Er zou een nieuwe locatie komen en de gemeente heeft ons van alles beloofd. Het verhuizen van de bunker, een bunker op een andere locatie. Maar uiteindelijk is alles afgewezen en staan we met lege handen’, zegt een zeer teleurgestelde Overvliet.Een van de partijen die zich inzet voor het behouden van het museum is de Christenunie/SGP, die vraagtekens plaatst bij de werkwijze van de gemeente: ‘Ik vind de handelswijze van met name de gemeente ronduit schaamteloos. De gemeente is juridisch niets verplicht aan de Bunkerploeg, maar moreel gezien wel. Ze zijn van het kastje naar de muur gestuurd en blij gemaakt met een dode mus. En zo ga je niet met Haagse kracht, met onze mensen op Scheveningen, om’, aldus raadslid Pieter Grinwis. Hij zegt zich, samen met Groep de Mos, in te blijven zetten voor een nieuw onderkomen voor het Bunkermuseum, al heeft hij er een zwaar hoofd in dat er een oplossing gaat komen.Een bunker in een andere plaats is volgens de Bunkerploeg zeker een optie. Net als een pandje waar zij een museum van kunnen maken. Zij roepen mensen die hen kunnen helpen dan ook op om via de website www.bunkermuseumdenhaag.com contact op te nemen.