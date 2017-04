‘Als je die bal dan naast ziet rollen, ja dat is lekker’, goede reflex geeft Zwinkels kick

DEN HAAG - Robert Zwinkels was aan de kant van ADO Den Haag woensdagavond zeer belangrijk. Bij een voorsprong van 1-2 voorkwam de doelman vlak voor tijd met een zeer fraaie reflex de gelijkmaker van Willem II. ‘Als je die bal dan naast ziet rollen, ja dat is lekker’, vertelt de keeper na afloop.

‘Dat geeft wel even energie, als je zo'n bal stopt. Die gasten schreeuwen even naar je. Kicken’, vervolgt Zwinkels. Vlak voor het eind van het duel was de doelman dus belangrijk, terwijl hij in de eerste helft de fout in ging. ‘Dat was een ongelukkig moment. Ik glijd uit met lopen, waardoor de duik niet goed uitkomt. Dan staat de spits precies op de juiste plek om die bal binnen te schieten.’‘Of dat een ‘tikkie’ is. Natuurlijk’, geeft hij toe. ‘Niemand wil foutjes maken. Maar goed, dat hoort bij het keepen.’ADO Den Haag is goed bezig, won de laatste twee duels en staat inmiddels op de vijftiende plaats. ‘Of het goed gaat komen met ADO? Het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Over vijf wedstrijden spreken we elkaar weer en kijken we of het echt gelukt is', doelt Zwinkels op handhaving in de eredivisie.