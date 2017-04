'Bourgondisch bloed' in plassen in Oegstgeest en Reeuwijk

Foto: Hoogheemraadschap van Rijnland

OEGSTGEEST - In de Klinkenbergerplas in Oegstgeest en in Broekvelden-Vettebroek bij Reeuwijk is rode blauwalg gevonden in het water, dit wordt ook wel Bourgondisch bloed genoemd. Het Hoogheemraadschap van Rijnland adviseert mensen om weg te blijven van het water, en ook dieren er niet in te laten zwemmen.

Roodkleurige blauwalg houdt volgens het hoogheemraadschap van koud water. De soort komt veel voor in de bergen, maar groeit in de winter ook in Nederland. Zeker als de temperatuur nog laag is, en de zon wel lekker schijnt. Het water kleurt dan rood of paars, dat hangt volgens Rijnland af van de windrichting.



De roodkleurige blauwalg komt in de Alpen vaak voor in bergmeren en luistert ook wel naar de naam 'Bourgondisch bloed'. Het zou verwijzen naar een bloederige veldslag in 1476. Toen hakten de Zwitsers de troepen van Karel de Stoute in de pan. De gesneuvelden soldaten werden in een meer gekieperd, dat kleurde rood.



Verdwijnt vanzelf



Het Bourgondisch bloed in Oegstgeest en bij Reeuwijk verdwijnt volgens het Hoogheemraadschap vanzelf weer. Maar wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk, dat hangt af van het weer.